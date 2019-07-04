МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Золото в четверг вечером снижается в цене на фоне закрытых в связи с национальным праздником бирж США, а также в ожидании статистики безработицы в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 3,25 доллара, или на 0,23%, до 1417,65 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижается на 0,09%, до 15,322 доллара за унцию.

В четверг на рынках отмечается слабая динамика в отсутствии значимых факторов и в условиях сниженного объема торгов из-за празднования Дня независимости в США. "Американские фондовые рынки, вероятно, являются одной из причин того, что золото не набирает темп", — считают аналитики Commerzbank, мнение которых приводит агентство Рейтер.

Трейдеры также ожидают статистики безработицы в США за июнь, которая будет опубликована в пятницу. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 160 тысяч после роста на 75 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, участники торгов находятся в ожидании заседания Федрезерва США в конце месяца. На фоне последних заявлений глав регуляторов США и ЕС о возможном снижении учётных ставок аналитик Guotai Junan Futures Ван Сяо (Wang Xiao), комментарий которого также приводит агентство, говорит, что "мы продолжаем наблюдать снижение ставок центральными банками в этом году, что означает, что ралли в золоте продолжится".