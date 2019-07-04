МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером по-прежнему снижается против доллара и евро, хотя и сократил темпы этого снижения.

Неуверенная динамика рынка нефти и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддержали давление на рубль в четверг, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.45 мск повышается на 10 копеек, до 63,42 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 71,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль весь четверг снижается против доллара и евро на фоне низкой рыночной активности из-за выходного дня в США по случаю Дня независимости.

Рынок нефти задаёт тон снижению, торгуясь ниже уровня 64 доллара за баррель. В среду министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 12,2 миллиона баррелей в день.

Словесные интервенции также поддержали давление на рубль в течение дня. Так, председатель ЦБ РФ Эльвира заявила, что Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки. При этом ЦБ будет обсуждать возможность снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, хотя в целом регулятор предпочитает снижать её плавно, добавила она.

Между тем, темпы снижения рубля к вечеру немного понизились на фоне сохранения спроса на российские активы, о котором свидетельствует очередное обновление в четверг биржевыми индексами РФ исторического и пятилетнего максимумов (индикаторами Мосбиржи и РТС, соответственно).

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колебалась чуть выше отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Одной из причин такого отставания рубля от других валют развивающихся рынков может быть усиление локального спроса на валютную ликвидность в связи с процессом конвертации дивидендов в иностранную валюту, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Хотя определенное давление оказывают и котировки нефти, потерявшие за последнюю неделю около 4,4% по марке Brent, добавил он.

Негативных факторов для рубля все еще остается несколько больше, чем позитивных, считает в свою очередь эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"В частности, это и конвертация в рубли дивидендных выплат, и покупки валюты для Минфина, и упавшие цены на нефть. При этом не стоит забывать про слабость российской экономики и замедление темпов роста мировой экономики. Все это по-прежнему играет на стороне таких защитных валют, как доллар. Поэтому в целом жду продолжения постепенного ослабления рубля в ближайшее время. Для доллара ближайшей целью может стать отметка 64 рубля, для евро – 72 рубля", — оценил он.