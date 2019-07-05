МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в пятницу утром — опасения относительно замедления роста мировой экономики нивелируют надежды на благоприятное влияние сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до 63,34 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,94%, до 56,8 доллара за баррель.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что давление на цены на нефть оказывают опасения по поводу перспектив спроса на сырье в свете продолжающихся торговых споров, угрожающих росту мировой экономики. В то же время эксперты отмечают, что снижение цен на нефть ограничивает решение группы стран ОПЕК+ продлить действие соглашения о сокращении добычи на прежних условиях до конца первого квартала 2020 года.

"Темпы роста мировой экономики остаются основным фактором, сдерживающим цены на нефть. Сделка ОПЕК+ не позволит ценам упасть слишком сильно, но необходимо положить конец торговому протекционизму для того, чтобы обеспечить восстановление спроса на энергоносители", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).