МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу в ожидании статистики по рынку труда в США, которую инвесторы будут оценивать с точки зрения перспектив монетарной политики ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,18% — до 2999,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,1%, до 1592,86 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — повышался на 0,08%, до 28817,67 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,04%, до 21713,88 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,04%, до 2107,4 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,57% — до 6756,5 пункта.

Мировые рынки в пятницу ждут статистику по безработице в США, которую учитывает ФРС при принятии решений по своей дальнейшей монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что безработица составила 3,6% в июне, как и месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч после роста всего на 75 тысяч месяцем ранее.

"Если число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики не восстановится, это будет существенным фактором. Если данные окажутся слабее прогнозов, то это увеличит ожидания понижения ставки в июле сразу на 50 базисных пунктов", — сказал агентству Рейтер стратег National Australia Bank Тапас Стриклэнд (Tapas Strickland). Он пояснил, что очень редко, когда данные по занятости в США бывают слабыми два месяца подряд, и последний раз такое было в 2012 году.

В конце июля состоится очередное заседание ФРС США. Согласно данным CME Group, все аналитики ожидают, что по итогам заседания ставка будет снижена впервые с 2008 года, при этом более 70% экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные ожидают снижения показателя сразу на 50 базисных пунктов.