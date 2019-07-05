МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет к евро и иене утром в пятницу в ожидании данных по безработице в США за июнь, которые могут повлиять на решение ФРС по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1279 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1284 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 107,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,79 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) не изменялся и составлял 96,76 пункта.

Участники торгов ждут данных по безработице в США за июнь. Аналитики полагают, что безработица сохранилась на майской отметке в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч после роста всего на 75 тысяч месяцем ранее.

Статистику по рынку труда традиционно учитывает ФРС при принятии решений по базовой ставке. Очередное заседание регулятора состоится в конце июля. Инвесторы ждут, что по итогам заседания ставка будет снижена впервые с 2008 года, однако расходятся во мнениях, на сколько именно. Большинство экспертов считают, что снижение составит 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, при этом часть аналитиков ждут сокращения сразу на 50 базисных пунктов.

"Курс доллара в последнее время меняется в корреляции с доходностью гособлигаций США, и сегодняшний день не будет исключением — реакция рынка облигаций на статистику по рынку труда, вероятно, определит направление валютного рынка", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).