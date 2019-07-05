МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром слабо изменяется в цене в ожидании статистики по безработице в США за июнь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 0,35 доллара, или на 0,02% — до 1420,2 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель повышался до 1424,2 доллара. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижается на 0,19% — до 15,3 доллара за унцию.

Мировые рынки в пятницу ждут статистику по безработице в США за июнь, которую учитывает ФРС в своей монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что безработица осталась на уровне мая в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч после роста всего на 75 тысяч месяцем ранее.

"Сегодня нас ждет одно из ключевых событий для мировой экономики — показатели занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если они окажутся слабее прогнозов, то сработает один из ключевых базовых факторов поддержки цены на золото в виде ожиданий более низкой ставки", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).

Очередное заседание ФРС США состоится в конце июля. Аналитики сходятся во мнении, что по итогам заседания ставка будет снижена впервые с 2008 года.