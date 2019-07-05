МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после выходного в США в четверг (там отмечался День независимости), говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижался на 0,1%, до уровня 2841 пункт, индекс РТС — на 0,3%, до 1407 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. После "дивидендной отсечки" дешевеют акции "Россетей" (-3,2% префы и —0,7% — обыкновенные акции) и "Энел Россия" (-11%).

Стоимость нефти утром снижается на 0,05%, до 63,27 доллара за баррель по марке Brent.