МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом на фоне ожидания статистики по безработице из США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3011,06 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1601,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,07%, до 28774,83 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, до 21746,38 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,09%, до 2110,59 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 6751,3 пункта.

Инвесторы ожидают оглашения данных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Статистика будет влиять на решение ФРС по определению направления дальнейшей монетарной политики. Аналитики прогнозируют, что безработица сохранится на уровне предыдущего месяца в 3,6%. Также ожидается, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 160 тысяч по сравнению с ростом на 75 тысяч в предыдущем месяце.

"На сегодняшних торгах преобладает выжидательная позиция в преддверии данных по занятости в США", — сказал агентству Рейтер брокер IwaiCosmo Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).