МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует положительную динамику по отношению к мировым валютам на фоне ожидания статистики по безработице из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс доллара к иене растет до 108,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,79 иены, курс евро к доллару снижается до 1,1261 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1284 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 96,94 пункта.

Инвесторы ожидают данных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Эксперты прогнозируют, что уровень безработицы составил 3,6%, что равно показателю предыдущего месяца. Данные будут учитываться ФРС при определении дальнейшей монетарной политики на июльском собрании. "То, что будет в сегодняшнем отчете о тенденциях в области найма и роста доходов, может оказать влияние на ожидания рынка, так что ожидайте, что внимание будет уделено также данным по средней почасовой заработной плате", — сообщил агентству Рейтер в заметке для клиентов стратег-аналитик Deutsche Bank Крейг Николь (Craig Nicol).

Кроме того, на настроение инвесторов влияют данные по статистике из Германии. Ранее в пятницу стало известно, что промышленные заказы в стране в мае сократились в месячном выражении значительно сильнее прогноза на 2,2%, хотя аналитики ожидали снижения всего на 0,1%. "Шокирующие данные по новым заказам просто подорвали любые надежды на восстановление промышленности. Мы начинаем терять наш оптимизм", — отметил главный экономист ING в Германии Карстен Бжески (Carsten Brzeski), чьи слова приводит агентство.