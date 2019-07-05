МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером в пятницу снижается к доллару и слегка прибавляет к евро, отыгрывая укрепление американской валюты после выхода данных с рынка труда США.

Дорожающая нефть не помогает рублю в условиях роста спроса на доллар на мировых площадках, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.48 мск повышается на 31 копейку, до 63,79 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 71,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СПРОСА НА ДОЛЛАРЫ

Рубль снижается против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район отметки 1,12 доллара.

Поводом для такой динамики стали данные рынка труда США. Так, в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали роста только на 160 тысяч. Эти показатели снижают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США, что послужило бы дополнительным негативным фактором для доллара.

Рынок нефти к вечеру усилил коррекционный рост (плюс 1,7%, до 64,4 доллара за баррель), корректируясь после провала в начале текущей недели и поддерживаемый в том числе внешнеполитической напряженностью.

В четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за информации, дающей правительству Гибралтара основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии. Танкер был задержан по просьбе США.

Однако растущие нефтяные котировки не оказали поддержку рублю. В итоге доллар вечером прибавлял против рубля 0,5%, евро снижался на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Превышение курсом к закрытию торгов отметки 64 рубля за доллар ускорит его рост с ближайшей целью в районе 65 рублей, а преодоление евро отметки 72,1 рубля поднимет его к 73 рублям, оценивает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Пока жду продолжения постепенного ослабления рубля в ближайшее время. Ближайшей целью роста доллара может стать отметка 64 рубля, евро – 72,5 рубля", — оценил он.

Позиции доллара продолжают оставаться весьма неоднозначными, рассуждает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Виной этому выступает разнонаправленная динамика макроэкономических показателей США, считает она.

"Спад деловой активности, слабая инвестиционная динамика, а также ухудшение ситуации на американском рынке жилья, сигнализирующие о замедлении экономического роста в США, соседствуют с благоприятной конъюнктурой американского рынка труда, где наблюдается рост числа рабочих мест и средней заработной платы", — отмечает эксперт.

"У рубля, в свою очередь, имеется несколько причин для ослабления относительно доллара. Выплата дивидендов и сезон отпусков, традиционно связанные с ростом спроса на иностранную валюту, приводят к проседанию курса рубля относительно доллара", — заключает она.