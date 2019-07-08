МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром колеблются без единой динамики после роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Сильная статистика по рынку труда США продолжает поддерживать нефтяной рынок, однако неопределенность в торговых отношениях Китая и США сдерживает рост.

По состоянию на 8.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% — до 64,25 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,05%, до 57,48 доллара за баррель. В пятницу обе марки нефти подорожали более чем на 1%.

В пятницу министерство труда США сообщило, что в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали роста только на 160 тысяч. Вместе с этим безработица в стране неожиданно выросла до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.

Управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннеса (Stephen Innes) отмечает, что сильная статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе США продолжает оказывать поддержку стоимости нефти. С другой стороны, "трейдеры сохраняют большую осторожность из-за неопределенных перспектив мировой экономики", сказал эксперт агентству Рейтер.

Одним из факторов давления на мировую экономику остается неопределенность в перспективах торговых отношений США и КНР. На прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на этой неделе в Пекине. Однако официальных подтверждений пока не поступало, и трейдеры предпочитают сохранять осторожность.