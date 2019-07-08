МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник корректируется вниз после уверенного пятничного роста на статистике по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1225 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1224 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,33 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 97,22 пункта.

В пятницу курс доллара вырос на 0,5% к евро и на 0,6% к иене. Американская валюта укрепилась на статистике министерства труда США, согласно которой число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в июне выросло на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали роста только на 160 тысяч. Статистика охладила ожидания смягчения монетарной политики ФРС США.

"У ФРС нет особой срочности для изменения политики, и конечно же, для снижения ставки на половину процентного пункта", — прокомментировал агентству Рейтер глава международного отдела по валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке Марк Чендлер (Marc Chandler).

Ближайшее заседание регулятора состоится в конце июля, и трейдеры в основном ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. При этом до статистики по рынку труда часть аналитиков говорили о возможности снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов. После публикации статистики такие ожидания снизились.