МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ ощутимо снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные Московской биржи.

Эксперты, в частности, связывают это с падением аппетита к риску на мировых рынках после июньских данных по рынку труда США, сменой главы ЦБ Турции и усилением геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижался на 0,7% — до 2815 пунктов, индекс РТС — также на 0,7%, до 1388 пунктов.

После дивидендной отсечки дешевеют акции "РусГидро" (-5,4%), МТС (-5,6%) и "Лукойла" (-2,4%).

Стоимость нефти утром повышается на 0,2% — до 64,38 доллара за баррель по марке Brent.