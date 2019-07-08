МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть изменяются разнонаправленно в понедельник днем на фоне новостей из Ирана, усиливших внешнеполитическую обеспокоенность, и опасений относительно перспектив торговых отношений Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 64,31 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,1%, до 57,45 доллара за баррель.

"На выходных преобладали новости вокруг Ирана. Страна объявила, что обогащение урана превысило показатель, предусмотренный ядерным соглашением, за этим последовал хор предупреждений от европейских государств о том, что обогащение урана не должно зайти слишком далеко", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков консалтинговой компаний JBC Energy.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерным договорённостям в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования, касающиеся экономических интересов страны. И представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сказал ранее в понедельник, что страна довела обогащение урана до 4,5%, тем самым превысив предусмотренный ядерными соглашениями показатель в 3,67%.

В то же время на рынке сохраняются и опасения за перспективы мировой экономики, рост которой замедлился на фоне затяжной торговой войны Китая и США. На прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на текущей неделе в Пекине, однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало, и трейдеры предпочитают сохранять осторожность.