МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в понедельник снижался по биржевым индексам вслед за падением спроса на рисковые активы, говорят трейдеры.

Эксперты, в частности, связывают это с падением мировых рынков после июньских данных по рынку труда США, смены главы ЦБ Турции и усиления геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой.

К 15.35 мск индекс Мосбиржи в минусе на 0,6% — до 2818 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% до 1392 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ НАДАВИЛ

Российский фондовый рынок в понедельник снижался по индексам, отыгрывая общее снижение аппетита инвесторов к рисковым активам, произошедшее на фоне ряда внешних факторов.

В частности, сильные данные по рынку труда США за июнь, зафиксировавшие больший, чем ожидалось, рост числа новых рабочих мест, обусловили снижение вероятности агрессивного смягчения ФРС США денежно-кредитной политики (ДКП).

Кроме того, возросли геополитические риски. Так, президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка страны Мурата Четинкая на фоне рецессии турецкой экономики.

Наконец, Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20%, с которого он считается оружейным, в рамках следующего, третьего этапа сокращения обязательств по ядерной программе.

В лидерах снижения сегодня оказались акции "РусГдиро" (-4,3%), которые подешевели вместе с бумагами МТС (-5,3%) и "Луйокла" (-1,9%) после дивидендной отсечки. Также снижаются в цене бумаги "Россетей" (-3,1%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Газпрома" (-1%). Дорожают акции ВТБ (+3,6%), АФК "Система" (+1,7%), "Северстали" (+1,3%), НЛМК (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС после очередного обновления максимумов на прошлой неделе сползли ближе к уровням поддержки около 2810 и 1390 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Их пробитие вниз откроет дорогу к движению индексов в район уровней 2780 и 1370 пунктов, соответственно. Рынку в целом все еще необходима краткосрочная коррекция, которая пока не несет для "быков" заметных рисков", — добавила она.

Общее негативное влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи составит около 17-18 пунктов, оценил Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Учитывая влияние дивидендных отсечек и локальное ухудшение настроений на глобальных рынках, сегодня ожидаем снижения индекса Мосбиржи к отметкам 2800-2810 пунктов", — добавил он.