МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе.

Негативный внешний фон сдерживает укрепление рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск снижался на 12 копеек — до 63,69 рубля, курс евро — на 23 копейки — до 71,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль в понедельник корректирует снижение к доллару, составившее на прошлой неделе 56 копеек.

Попытки рынка нефти продолжить восстановление и закрепиться выше 64 долларов за баррель поддерживают курс рубля. Нефтяные котировки, в свою очередь, реагируют на новости из Ирана, усилившие внешнеполитическую обеспокоенность. Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерным договорённостям в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования, касающиеся экономических интересов страны.

Между тем, внешний фон оказывает давление на рисковые активы и мешает рублю корректироваться вверх более уверено. Так, сильные данные по рынку труда США за июнь, зафиксировавшие больший, чем ожидалось, рост числа новых рабочих мест, обусловили снижение вероятности агрессивного смягчения ФРС США денежно-кредитной политики.

Кроме того, возросли геополитические риски. Так, президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка страны Мурата Четинкая на фоне рецессии турецкой экономики.

В итоге доллар и евро днем теряли против рубля 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поскольку весомых поводов сокращать стратегические позиции в рублевых активах все еще нет, на ближайшей неделе доллар, скорее всего, будет искать возможность для консолидации в диапазоне 63,5-65 рублей, оценил Евгений Кошелев из Росбанка.

На волатильность внешних настроений в начале этой недели может наложиться фактор конвертации дивидендов в валюту после их выплаты по бумагам "Норникеля" в пятницу, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Поэтому торги могут проходить в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар, оценил он.