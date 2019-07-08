МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в "красной" зоне в понедельник на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое может принести новости о перспективах снижения ставки, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,56%, до 26771,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 8084,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2973,78 пункта.

Участники торгов ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе США 10-11 июля, где он может дать примерные ориентиры относительно планов Федрезерва.

Сильные данные по рабочим местам в США, опубликованные ранее в пятницу, ограничили настроение инвесторов в отношении ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов. Заседание ФРС пройдет 30-31 июля. Согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 93% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, и только 7% — на 50 пунктов.

"Рынки все еще отыгрывают данные пятницы, думаю, что такая динамика должна продержаться до тех пор, пока мы не услышим заявления председателя Пауэлла", — отмечает главный рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик также отметил, что большое влияние на рынки окажут компании Apple и Boeing. Так, акции Boeing Co снизилась на торгах на 1,4% после того, как авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal отказалась приобретать 50 самолетов Boeing 737 MAX, сделав свой выбор в пользу Airbus. Акции Apple Inc подешевели на торгах на 2,7% после того, как Rosenblatt Securities понизили рейтинг акций компании до продавать" с "нейтрального".