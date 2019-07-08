МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на неделе повышения рынка акций РФ по индексам, рубль мало изменится против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,3%, до 2843 пунктов и на 0,6%, до 1408 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 0,5 доллара, до 63,8 доллара за баррель, курс евро к доллару останется около 1,125, курс доллара снизится на 5 копеек, до 63,5 рубля, евро останется около 71,6 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Начавшаяся неделя для мировых финансовых рынков должна быть относительно спокойной, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Перемирие в назревающей торговой войне, отсутствие значительных изменений и риторики относительно денежно-кредитной политики развитых стран, а также отпускной сезон сформируют преимущественно боковой тренд на рынках, полагает он.

"Нефть на предстоящей неделе не будет иметь сильных импульсов к росту после коррекции по итогам сделки ОПЕК+. С одной стороны, поддержку оказывает перемирие между США и Китаем, которое повышает оценки мирового роста и в конечном итоге формирует спрос на энергоресурсы. С другой стороны, даже без торговых войн есть большие сомнения по поводу мирового экономического роста, и на неделе эти сомнения не будут развеяны", — считает он.

На неделе могут начаться новые раунды торговых переговоров между представительствами США и Китая по вопросу торговых отношений между странами, говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

В случае пробития отметки 3000 пунктов индексом S&P500, ралли в России, вероятнее всего, продолжится, рассчитывает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Впрочем, после продолжительного роста акций "Газпрома" российский рынок в рамках торговой недели может незначительно скорректироваться, считает Григорий Богданов из компании "Открытие брокер".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский фондовый рынок на предстоящей неделе продолжит свое повышение на фоне снижения внешних рисков, считает Манько из РИА Рейтинга.

"Кроме того, замедление инфляции будет привлекать иностранцев в российские активы. На этом фоне индекс ММВБ на очередной неделе подряд обновит исторический рекорд, при этом уровень в 2900 пунктов, скорее всего, взят не будет", — добавил он.

На неделе будет протестировано сопротивление на уровне 2860-2870 пунктов, но в случае коррекционного движения перегретый рынок может отойти к рубежу 2800 пунктов, считает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

Среди факторов, которые окажут давление на индекс Мосбиржи, можно выделить фиксацию реестров акционеров под выплату дивидендов за прошлый год у таких компаний, как "Лукойл", "Россети", МТС, говорит Гельды Союнов из Альфа-банка.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

Иностранным керри-трейдерам рублевые гособлигации дают доходность около 10% в долларах, для них в ближайшие две недели сохраняется возможность купить их по хорошим ценам, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс", рассуждая о привлекательности рублевых активов.

Последующее падение спроса на рублевые облигации может негативно повлиять на динамику курса рубля, считает Гельды Союнов из Альфа-банка.

На следующей неделе ожидаются колебания доллара в диапазоне 63,20-64,25 рубля, евро — в диапазоне 71,40-71,90 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Несколько лучше рынка на неделе могут выглядеть акции металлургов и телекоммуникационных компаний, а акции финансовых компаний будут среди аутсайдеров, считает Манько из РИА Рейтинга.

Лучше рынка будут акции "Аэрофлота", "Газпрома", Сбербанка, возможно, спекулятивно подорожают префы "Сургутнефтегаза", аутсайдерами, вероятнее всего, будут оставаться бумаги черной металлургии, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Лидерами роста окажутся акции "Полюса", Polymetall, "Яндекса", аутсайдерами – ГДР "Росагро" и акции "Алросы", оценил Кочергин из банка "Восточный".