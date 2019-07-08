МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого концерна Bayer до "BBB+" с "A-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в релизе агентства.

Вместе с этим краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2", рейтинги выведены из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением. Агентство также понизило долгосрочный РДЭ Monsanto (владельцем которой с 2018 года является Bayer) до "BBB+" с "A-", краткосрочный — был отозван, поскольку у компании нет в обращении краткосрочных коммерческих бумаг.

"Понижение рейтинга отражает мнение Fitch о том, что профиль риска подразделения по науке об урожае ухудшился в течение последнего года в связи с дебатами вокруг глифосата, в сочетании с риском того, что траектория освобождения от чрезмерного объема заимствований компании после своего пика в 2018 году, связанного с приобретением Monsanto, может быть отсрочена после 2020 года", — говорится в сообщении агентства. Данная отсрочка может быть вызвана меньшим, чем ожидалось, увеличением маржи из-за рисков, содержащихся в ее программе рационализации затрат, которая выполняется параллельно с интеграцией Monsanto.

Негативный прогноз отражает повышенный риск потенциально существенных выплат в связи с судебным процессом по глифосату. Агентство пересмотрит прогноз на стабильный, как только появится ясность в отношении результатов продолжающегося судебного разбирательства, связанного с глифосатом, при этом результаты не должны оказать существенного влияния на кредитный профиль Bayer, уточняет Fitch.

Долгосрочный рейтинг Monsanto на уровне "BBB+" отражает сильные рыночные позиции компании и подкрепляется приверженностью руководства консервативной финансовой политике, согласно которой дивиденды за 2019-2022 годы будут ограничены примерно на уровне 12 миллиардов евро, говорится в релизе агентства.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Monsanto Co. была основана в 1901 году и базируется в Сент-Луисе, США. Компания занимается производством ГМО-семян, а также самого распространенного в мире гербицида "Раундап".