МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в "красной зоне" после снижения стоимости акций Deutsche Bank на фоне реструктуризации, а также в ожидании информации о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,05%, до 7549,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5589,19 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 12543,51 пункта.

В воскресенье крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о реструктуризации, в рамках которой будет сокращено около 18 тысяч сотрудников. Сокращение, в том числе, коснется инвестиционного подразделения банка. Банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро — до 17 миллиардов евро в 2022 году.

Deutsche Bank также планирует создать новое подразделение Capital Release Unit (CRU), куда будут переведены нерентабельные активы или активы, не отвечающие новой стратегии банка. Их объем оценивается в 74 миллиарда евро. Новое подразделение займется ликвидацией данных активов. Инвесторы следят за развитием реструктуризации Deutsche Bank. В понедельник цены на акции банка на бирже во Франкфурте снизились на 5,3%. На открытии торгов рост акций банка достигал 3%.

"Уже есть сомнения относительно стартовой точки по выручке, учитывая слабость в первых двух кварталах 2019 года", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Financials Analyst Рассела Квелча (Russell Quelch).

Влияние на торги также оказывают статистические данные США, опубликованные ранее в пятницу, которые повлияли на прогнозы по монетарной политике ФРС США. Так, в июне число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 224 тысячи, хотя прогнозировался рост только на 160 тысяч. Безработица при этом поднялась до 3,7% с ожидаемого сохранения на уровне мая в 3,6%, что сказалось на ожиданиях по снижению базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов, а не на 50.