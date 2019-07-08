МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в понедельник снизился по рублевому индексу Мосбиржи и вырос по долларовому индексу РТС на фоне снижения доллара на 20 копеек, говорят трейдеры.

Ухудшение внешней конъюнктуры оказало давление на стоимость российских акций.

К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,45% — до 2822,55 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,06%, до 1399,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ НАДАВИЛ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно снижался по индексам, отыгрывая общее ослабление аппетита инвесторов к рисковым активам, произошедшее на фоне ряда внешних факторов.

В частности, сильные данные по рынку труда США за июнь, зафиксировавшие больший, чем ожидалось, рост числа новых рабочих мест, обусловили снижение вероятности агрессивного смягчения ФРС США денежно-кредитной политики (ДКП).

Кроме того, возросла геополитические риски. Так, президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая на фоне рецессии турецкой экономики.

Наконец, Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20%, с которого он считается оружейным, в рамках следующего, третьего этапа сокращения обязательств по ядерной программе.

В лидерах снижения сегодня оказались акции "РусГдиро" (-4,8%), которые подешевели вместе с бумагами МТС (-5,7%) и "Лукойла" (-1,9%) после дивидендной отсечки. Также снизились в цене бумаги "Россетей" (-4,2%), "Аэрофлота" (-1,4%), ТГК-1 (-4,4%). Подорожали акции ВТБ (+2,9%), АФК "Система" (+1,9%), "Северстали" (+1,4%), "Магнита" (+2,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра индекс Мосбиржи может повыситься до 2835 пунктов, оценил Константин Карпов из компании "БКС Брокер".

"Рубль растет, что идет на пользу валютному индексу РТС. Однако если он задержится ниже 1395 пунктов, есть высокая вероятность начала более значительной коррекции вниз, например, в район 1370 пунктов. Очевидно, этому может поспособствовать более агрессивная, чем ожидают рынки сейчас, риторика главы ФРС. Риски более отдаленного снижения ставки поддержат доллар на глобальном рынке, что негативно отразится на рисковых и сырьевых инструментах", — добавил он.

Положительное влияние на фондовые рынки может оказать начало торговых переговоров между США и Китаем и ежемесячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК, считает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

Завтра и в течение недели индекс Мосбиржи останется в интервале 2820-2860 пунктов, оценил он.