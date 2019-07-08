МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты в начале недели повышался к доллару в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе более чем на 50 копеек.

Ослабление евро на форексе в район 1,12 доллара привело к более ощутимому снижению европейской валюты против рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.29 мск снижался на 25 копеек, до 63,6 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 71,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — НЕМНОГО ВВЕРХ

Рубль в понедельник повышался против доллара, корректируя снижение прошлой недели, составившее 56 копеек к доллару.

Евро на форексе провалился в район 1,12 доллара на фоне снижения вероятности агрессивного снижения в июле ставки ФРС США после выхода в прошлую пятницу сильных данных по американскому рынку труда за июнь.

Попытки рынка нефти продолжить восстановление и закрепиться в районе 64 долларов за баррель поддерживали курс рубля. Нефтяные котировки, в свою очередь, реагируют на новости из Ирана, усилившие внешнеполитическую обеспокоенность. Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерным договоренностям в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования, касающиеся экономических интересов страны.

Между тем, внешний фон оказывал давление на рисковые активы и мешал рублю корректироваться вверх более уверено. Кроме опасений за действия ФРС, возросли геополитические риски.

Так, президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку председателя Центрального банка страны Мурата Четинкая на фоне рецессии турецкой экономики.

В итоге доллар и евро вечером теряли против рубля 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российскую валюту поддерживает некоторое восстановление цен на нефть, дополнительным фактором может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это может привести к дальнейшему снижению американской валюты и ее отступлению в район 63 рублей. При этом основными уровнями для доллара сейчас выступают 62,5 и 64 рубля. Выход из этого диапазона, с технической точки зрения, может дать направление дальнейшего среднесрочного движения", — оценил он.

Пока интерес со стороны иностранных инвесторов к покупкам российских гособлигаций сохраняется, заметного ослабления рубля быть не должно, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Наиболее вероятна консолидация доллара в диапазоне 63,6-64,1 рубля, евро — в диапазоне 71,4-71,9 рубля", — оценил он.