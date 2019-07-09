МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, говорится в докладе аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики.

Как сообщают аналитики, "дата, когда федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно, может наступить в первой половине сентября". Авторы документа подчеркивают, что в июле и августе минфин США продолжит расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры.

"Нынешний новый анализ выявил опасный сценарий, который нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает. Все прогнозы неопределенны, но, учитывая потенциально разрушительные экономические последствия, единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — это повышение потолка госдолга в ближайшие недели", — заявил отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас.

Аналитики отмечают, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, при этом общий рост выручки составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, связаны с сокращением налогов в 2017 году.

Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.

В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.