МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете продолжающейся торговой войны США и Китая, которая негативно отражается на всей мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 63,93 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 57,45 доллара за баррель.

Неопределенные перспективы торговых отношений США и КНР продолжают отказывать давление на мировые рынки. На прошедшем в конце июня саммите G20 стороны договорились возобновить переговоры, а США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. По данным китайских СМИ, торговые переговоры возобновятся уже на текущей неделе в Пекине, однако без официального подтверждения данной информации трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

"Затянувшаяся торговая война, похоже, еще не приближается к своему завершению, и она по-прежнему будет оставаться негативным фактором для цен на нефть, поскольку влияет на перспективы роста мировой экономики", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza).