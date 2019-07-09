МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник второй день подряд на фоне сомнений относительно масштабов возможного понижения ставки Федрезерва США в конце месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,57% — до 2916,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1547,24 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,8%, до 28104,3 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,01%, до 21535,83 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,15%, до 2061,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,26% — до 6655 пунктов.

Мировые рынки продолжают отыгрывать ослабление ожиданий относительно сильного снижения базовой ставки США в конце месяца. Участники торгов по-прежнему ждут ее снижения, однако опубликованная на прошлой неделе статистика по рынку труда увеличила ожидания того, что регулятор сократит ставку всего на 25, а не 50 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, 94% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов, и только 6% — на 50 пунктов.

"Ключевые показатели по рынку труда США были довольно хорошими, но данные по зарплатам были сдержанными, поэтому в целом снижение ставки на 25 базисных пунктов было бы оправданным в качестве упреждающего шага, и я думаю, что нынешние оценки рынка справедливы", — комментирует ситуацию старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Наоя Осикубо (Naoya Oshikubo), чьи слова приводит агентство Рейтер.

В то же время поддержку ключевому биржевому индексу Японии оказывает курс иены, который снижается к доллару, что является благоприятным фактором для японских экспортеров. Курс доллара к иене растёт до 108,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,71 иены.