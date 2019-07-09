МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается третий день подряд после того, как ослабление ожиданий резкого снижения ставки ФРС способствовали укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,55 доллара, или на 0,18%, до 1397,35 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,15%, до 15,072 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла остается под давлением с пятницы, когда была опубликована превзошедшая прогнозы статистика по рынку труда США. Она привела к резкому ослаблению ожиданий того, что ФРС в конце июля может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь рынок ждет, что ставка будет снижена не более чем на 25 базисных пунктов. На этом фоне произошло укрепление курса доллара, что в свою очередь оказывает давление на цену золота.

На текущей неделе 10-11 июля участники торгов ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США, в ходе которого он может озвучить примерные ориентиры относительно дальнейших планов регулятора.

"На фоне хорошей статистики по рынку труда ожидания снижения ставки на 50 базисных пунктов упали с почти 30% до почти 2%", — сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir). По мнению эксперта, это оказывает давление на стоимость золота.