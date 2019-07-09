МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс доллара слабо дорожает к основным мировым валютам во вторник утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, который может прояснить перспективы монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1213 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1214 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 97,35 пункта.

После сильной пятничной статистики по рынку труда США в мире резко снизились ожидания того, что ФРС на заседании в конце июля понизит ставку сразу на 50 базисных пунктов. Теперь инвесторы сходятся во мнении, что ставка может быть снижена только на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2,25-2,5%. Такая смена ожиданий привела к резкому укреплению курса доллара в пятницу.

В сложившейся ситуации большое значение рынки придают выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом США, которое состоится в среду и четверг. Инвесторы по итогам этого выступления надеются получить больше информации относительно планов регулятора.

"Доллар восстанавливается, поэтому есть некоторые риски для евро и других валют", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).