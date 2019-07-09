Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня на фоне ожидания инвесторами сигналов от ФРС США. Курс доллара останется выше 63,5 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с понижением на 0,3% вблизи отметки 2815 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800 и 2790 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2830 и 2840 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Активность покупателей на рынках акций в целом остается подавленной из-за геополитических рисков, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Кроме того, трейдеры ожидают выступления главы ФРС США (10 и 11 июля), которое может дать основания для уточнения ожиданий в отношении денежной политики (ближайший пересмотр базовой процентной ставки ФРС ожидается в конце июля). На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса выше отметки 63,5 рубля за доллар", — оценил он.

Прогноз по курсу на сегодня 63,35-64,15 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,8% на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе.

Эксперты после выхода сильных июньских данных по рынку труда США опасаются, что финансовый регулятор будет более осторожен в ожидающемся смягчении денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижался на 0,3%.

Стоимость нефти снижается на 0,25%, до 63,95 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1209 доллара против 1,1214 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник снизился по рублевому индексу Мосбиржи и вырос по долларовому индексу РТС на фоне снижения доллара на 20 копеек. Ухудшение внешней конъюнктуры оказало давление на стоимость российских акций. К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,45% — до 2822,55 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,06%, до 1399,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 11 копеек и составил 63,69 рубля, евро — на 31 копейку, до 71,37 рубля, следует из данных Московской биржи.