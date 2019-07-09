МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ разнонаправленно и незначительно меняется по индексам в начале дня в ожидании инвесторами сигналов от ФРС США по денежно-кредитной политике, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,1%, до уровня 2825 пунктов, индекс РТС снижался на 0,3% — до 1394,5 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Инвесторы ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе. Эксперты после недавнего выхода сильных июньских данных по рынку труда США опасаются, что финансовый регулятор будет более осторожен в ожидающемся смягчении денежно-кредитной политики.

Стоимость нефти утром снижается на 0,25%, до 63,95 доллара за баррель по марке Brent.