МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно закрылись снижением в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18%, до 2928,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,21%, до 1558,11 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,76%, до 28116,28 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,14%, до 21565,15 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,59%, до 2502,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,097%, до 6665,7 пункта.

Инвесторы ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится на текущей неделе. Участники торгов ожидают, что глава ФРС США даст некоторые сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики.

Трейдеры надеются, что ФРС снизит ставку, однако рост количества рабочих мест в США, спровоцировал ослабление ожиданий относительно степени смягчения монетарной политики. "Увеличение рабочих мест, оказалось больше, чем ожидалось, что вынуждает рынок пересмотреть свои прогнозы относительно степени снижения ставки", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).

В пятницу министерство труда США опубликовало данные по безработице, согласно которым, уровень безработицы в стране вырос до 3,7% с 3,6% в предыдущем месяце. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 224 тысячи, вместо прогнозируемых 160 тысяч.