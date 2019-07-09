МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику во вторник в ожидании выступления главы ФРС США, при этом индекс FTSE 100 снижается из-за удешевления акций горнодобывающих компаний, а DAX — на корпоративных новостях, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1% — до 7541,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5564,36 пункта, немецкий DAX — на 1,08%, до 12408,65 пункта.

Британский индекс FTSE 100 падает во вторник из-за снижения цен на акции горнодобывающих компаний, вызванного уменьшением цен на медь. Акции компании Anglo-American PLC дешевеют на 1,55%, а акции BHP Billiton — на 1%. Цена на медь падает из-за возможного снижения спроса на металл со стороны Китая, который является его крупнейшим потребителем.

Снижение немецкого индекса DAX поддерживается удешевлением акций BASF и Deutsche Bank. Акции BASF подешевели на 5,3% после того, как компания ухудшила прогнозы по выручке и прибыли на текущий год из-за торговых конфликтов и их влияния на экономический рост и промышленность. Акции Deutsche Bank снижаются в стоимости второй день подряд после сообщения о реструктуризации — во вторник бумаги банка подешевели на 4,17%.

Внимание участников торгов также направлено на предстоящее выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают прояснения ситуации, связанной с возможным снижением процентной ставки ФРС. Рост уровня безработицы (согласно данным, опубликованным министерством труда США в пятницу) был компенсирован увеличением числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (на 224 тысячи). В результате аналитики снизили свои ожидания относительно степени послабления монетарной политики. Теперь эксперты прогнозируют снижения ставки не более чем на 25 базисных пунктов.

"Это ключевой момент, когда ФРС либо поддержит ожидания рынка относительно снижения ставки в конце месяца, либо осторожно подтолкнет их к более нейтральной позиции", — сообщил агентству Рейтер аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).