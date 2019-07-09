МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть вышли в уверенный плюс во вторник днем на фоне напряженности вокруг Ирана и снижения добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% — до 64,69 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,8%, до 58,12 доллара за баррель. Днем ранее и во вторник утром цены на нефть снижались на опасениях за состояние мировой экономики и спрос на сырье.

Эксперты считают, что поддержку ценам на нефть, в частности, оказывает напряженная ситуация вокруг Ирана. В воскресенье Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. По данным Организации атомной энергии Ирана, обогащение урана доведено до 4,5%, что превышает предусмотренный в ядерной сделке показатель в 3,67%.

Поддерживает котировки нефти и сокращение добычи странами ОПЕК+. В начале июля участники ОПЕК+ продлили соглашение о снижении добычи нефти до апреля 2020 года. Соглашение действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

"ОПЕК и ее союзники делают все возможное, чтобы поддержать рынок", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).