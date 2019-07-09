МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник стабилен по рублевому индексу Мосбиржи и снижался по долларовому индексу РТС на фоне легкого укрепления доллара к валюте РФ (+5 копеек), говорят трейдеры.

Негативная внешняя конъюнктура оказывает давление на стоимость российских акций.

К 14.57 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,02% — до 2823 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,3%, до 1395 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Российский фондовый рынок во вторник снижался по долларовым ценам акций на фоне легкого подрастания курса доллара против рубля.

Внешний фон сохраняется умеренно-негативным из-за снижения западноевропейских биржевых индексов и американских фондовых фьючерсов. Инвесторы в основном ожидают сигналов от ФРС США, в частности, от выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе.

Эксперты после недавнего выхода июньских данных по рынку труда США опасаются, что финансовый регулятор будет более осторожен в ожидающемся смягчении денежно-кредитной политики.

Рынок нефти пытается расти (+0,6% до 64,5 доллара за баррель марки Brent), отыгрывая напряженность вокруг Ирана и снижение добычи странами ОПЕК+. В частности, в воскресенье Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны.

По данным Организации атомной энергии Ирана, обогащение урана доведено до 4,5%, что превышает предусмотренный в ядерной сделке показатель в 3,67%.

В лидерах снижения сегодня — акции "ОГК-2" (-4,1%) на фоне сообщений о планах "Газпром энергохолдинга" передать казначейские акций ОГК-2 и "Мосэнерго" на баланс друг друга, после чего компании могут продать полученные ценные бумаги. Бумаги "Мосэнерго" при этом растут на 2,7%.

Также снижаются в цене бумаги ТГК-1 (-3,4%), Polymetal (-2,8%), "Фосагро" (-2,4%), торгующиеся сегодня без дивидендов. Дорожают акции "Ленты" (+1,7%), "Газпрома" (+1,2%), "Новатэка" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пробитие уровней поддержки 2810 и 1390 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС, соответственно, откроет дорогу к снижению рынка в район отметок 2780 и 1375 пунктов, падение ниже которых, в свою очередь, укажет на риски более масштабного нисходящего движения, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Впрочем, коррекция на мировых площадках пока носит умеренный характер, поэтому переживать "быкам" особенно не о чем, добавила она.

Азиатские индексы акций снижались сегодня второй день подряд из-за роста геополитической напряженности на фоне информации о том, что госдеп США допустил продажу американского вооружения в Тайвань, отметил Гельды Союнов из Альфа-банка, комментируя факторы динамики фондовых индексов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

Тем не менее, темпы падения индекса Мосбиржи могут замедлиться во вторник, а торговые обороты снизиться, так как участники торгов будут ожидать главу ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в палате представителей США, добавил он.