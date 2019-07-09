МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль) -0,6%

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,7% 2,7%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% -0,1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь) 0,6% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,4% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май) -2,7% 1,6%
11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) -3,9% 2,1%
11:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,3% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (май) -12,11 млрд ф.ст. -12,55 млрд ф.ст.
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май) -4,6 млрд ф.ст. -4,7 млрд ф.ст.
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,24%

 

 
предв. GBP США — Запасы сырой нефти 0,1% -0,1%
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 1,75% 1,75%
17:15 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,085 млн барр -3,567 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,652 млн

 

 
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,13%

 

 
20:10 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
20:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ПИК — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за июнь и 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.06.2019) 2,86 — див-д 2017 2,86 — див-д 2018

 

 

 RUB Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 78 — див-д 2017 78 — див-д 2018

 

 

 RUB ФосАгро — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 24.06.2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) — див-д 2019