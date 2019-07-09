События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июля
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
|-0,6%
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|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,7%
|2,7%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|-0,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)
|0,6%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,4%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-2,7%
|1,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
|-3,9%
|2,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,3%
|0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
|-12,11 млрд ф.ст.
|-12,55 млрд ф.ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
|-4,6 млрд ф.ст.
|-4,7 млрд ф.ст.
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,24%
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|предв.
|GBP
|США — Запасы сырой нефти
|0,1%
|-0,1%
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
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|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|17:15
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
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|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,085 млн барр
|-3,567 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,652 млн
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|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,13%
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|20:10
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|20:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь
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|RUB
|Группа ПИК — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за июнь и 2кв2019
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|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.06.2019)
|2,86 — див-д 2017
|2,86 — див-д 2018
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|RUB
|Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|78 — див-д 2017
|78 — див-д 2018
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|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 24.06.2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190709/830144620.html