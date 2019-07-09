МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в минусе во вторник из-за сохранения напряжения между Штатами и Китаем по торговым вопросам, а также неопределенности относительно дальнейшего направления монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,37%, до 26706,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,02%, до 8100,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,19%, до 2970,37 пункта.

На динамику бирж оказывает влияние торговая неопределенность между США и Китаем. Участники торгов также продолжают отыгрывать данные о количестве рабочих мест в США, которые превзошли ожидания аналитиков. Неожиданный рост количества рабочих мест сделал факт значительного уменьшения процентной ставки ФРС менее вероятной. Трейдеры ожидают снижения ставки не более чем на 25 базисных пунктов.

"Конечно, есть нервозность из-за того факта, что торговое соглашение не было достигнуто и не кажется столь близким, и что недавний отчет о количестве рабочих мест ставит под вопрос, насколько быстро ФРС может снизить ставки", — сообщил агентству Рейтер партнер Cherry Lane Investments в Нью-Вероне Рик Меклер (Rick Meckler).

Теперь внимание инвесторов будет сфокусировано на выступлении главы Федрезерва Джерома Пауэлла (Jerome Powell), которое пройдет в конгрессе 10-11 июля. Трейдеры ожидают, что выступление главы ФРС внесет некоторую определенность в отношении дальнейшей монетарной политики.