МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером во вторник продолжил немного снижаться к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов.

Ожидание сигналов от ФРС США, которые могут поступить позже на этой неделе, сдерживают участников рынка от активной игры, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.15 мск повышался на 4 копейки, до 63,74 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 71,42 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – В БОКОВИКЕ

Рубль во вторник мало менялся против доллара и евро в отсутствие значимых внешних сигналов. Внешний фон при этом сохранялся умеренно-негативным, сигнализируя о слабом спросе на риск на фоне снижения западноевропейских и американских биржевых индексов. Инвесторы выжидают, не предпринимая активных действий, накануне возможного поступления сигналов от ФРС США, в частности, от главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который позднее на этой неделе выступит в сенате США.

Эксперты после недавнего выхода июньских данных по рынку труда США опасаются, что финансовый регулятор будет более осторожен в ожидающемся смягчении денежно-кредитной политики.

Рынок нефти пытается повышаться (плюс 0,2%, до 64,2 доллара за баррель марки Brent), отталкиваясь от уровня 64 доллара. Поддержка приходит от напряженности вокруг Ирана. В частности, в воскресенье Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены соглашения по ядерной программе не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Участники торгов не спешат предпринимать активных действий в преддверии выступления главы ФРС, а также публикации протоколов с предыдущего заседания регулятора, оценивает ситуацию эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Настрой американского ЦБ сейчас очень важен для инвесторов, которые ждут уже два снижения ставки в этом году. Поэтому, если намеков на скорое возобновление стимулирования будет немного, то рисковые активы и, в частности, рубль могут отреагировать снижением. Поэтому в целом жду продолжения постепенного ослабления рубля в ближайшее время. Для доллара ближайшей целью роста может стать уровень 64 рубля, для евро – 72,5 рубля", — сказал он.

В базовом сценарии, который предусматривает умеренно мягкий комментарий со стороны главы ФРС, индекс доллара может немного откатиться вниз на ожиданиях снижения ставки в США, что должно способствовать сохранению курса в диапазоне консолидации 63,5-64 рубля за доллар, для пары евро диапазон консолидации составит 71,1-71,8 рубля, оценивает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В случае же каких-то неожиданных заявлений ФРС или резкого изменения нефтяных котировок рубль может и выйти из указанных диапазонов", — добавил он.