МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись в минусе после новостей от немецкой компании BASF, вызвавших минорные настроения во всём нефтехимическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,16%, до 7537,06 пункта, французский CAC 40 — на 0,31%, до 5572,1 пункта, немецкий DAX — на 0,86%, до 12436,23 пункта.

Немецкий химический концерн BASF ранее во вторник заявил об ухудшении прогнозов выручки и прибыли на текущий год из-за внешнеторговых конфликтов США и Китая и их влияния на экономический рост и промышленность. Акции BASF подешевели на 3,3%.

"Предупреждения о выручке показывает, что бизнес-модель BASF не дает очевидных преимуществ", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JP Morgan.

Вслед за заявлением BASF снизились акции компаний этого же сектора: Bayer — на 0,4%, Covestro — на 3,1%, Wacker Chemie — на 3,2%.

Мировые рынки также продолжают отыгрывать ослабление ожиданий сильного снижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в конце месяца. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит перед конгрессом с докладом о монетарной политике регулятора. Инвесторы надеются получить от Пауэлла подсказки относительно дальнейшей политики ФРС.