МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду на фоне статистики из Китая и новостей относительно торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,02% — до 2927,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,01%, до 1558,12 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — поднимался на 0,32%, до 28205,41 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,02%, до 21560,67 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,7%, до 2066,97 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,41% — до 6692,8 пунктов.

В среду инвесторы отыгрывают статистику из Китая, согласно которой индекс потребительских цен в Китае в июне вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что полностью совпало с ожиданиями экспертов. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне не изменился в годовом исчислении, хотя эксперты ждали роста на 0,2%.

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг торговых переговоров США и КНР. По данным СМИ, торговые представители сторон провели во вторник конструктивные переговоры по телефону, обсудили возможность личной встречи.

"Мы не ожидаем быстрого урегулирования торгового конфликта, скорее мы настроены на продолжительный период противостояния между США и Китаем, а это означает, что рынки будут оставаться волатильными", — сказал агентству Рейтер стратег UBS Asset Management Бин Ши (Bin Shi).