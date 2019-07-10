МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс доллара почти не меняется по отношению к основным мировым валютам в среду утром в ожидании выступления главы ФРС США и его возможных заявлений относительно дальнейшей монетарной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск курс евро к доллару рос до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,87 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 97,51 пункта.

В среду и четверг глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит перед конгрессом. Участники торгов надеются получить от него сигналы относительно дальнейшей политики по базовой ставке. На данный момент эксперты ожидают, что на июльском заседании регулятор понизит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%. По данным CME Group, более 95% аналитиков уверены, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. При этом до публикации пятничной статистики по рынку труда в США, примерно 70% экспертов ждали снижения на 25 базисных пунктов, а еще 30% считали, что ставка будет снижена сразу на 50 базисных пунктов.

"ФРС движется к снижению ставки, но ожидания относительно скорости и масштабов такого снижения расходятся. Сейчас мы корректируем ожидания. Экономические данные в США не так плохи, как в Европе или других странах. Это поддержит доллар", — полагает менеджер SBI Securities Тсутому Сома (Tsutomu Soma), слова которого приводит агентство Рейтер.