МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду в ожидании выступления главы Федрезерва в конгрессе и публикации протокола июньского заседания регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,65 доллара, или на 0,34%, до 1395,75 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускается на 0,2%, до 15,11 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла находится под давлением из-за ослабления ожиданий того, что ФРС в конце июля может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. После пятничной статистики по безработице в США рынок ждет, что ставка будет снижена не более чем на 25 базисных пунктов. Это оказывает поддержку курсу доллара и уводит вниз стоимость золота.

В свете сложившейся ситуации участники торгов с интересом ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США в среду и четверг, в ходе которого он может дать сигналы относительно дальнейших планов регулятора. Кроме того, позднее в среду Федрезерв опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС, проходившего 18-19 июня, по итогом которого ставка осталась на отметке 2,25-2,5%.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынках, похоже, снижаются ожидания мягкой политики ФРС.