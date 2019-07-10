МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Акции Polymetal дешевеют после продажи PPF Group 4,5% акций компании, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.06 мск акции производителя драгоценных металлов снижались на 4% до 767,7 рубля, в среду с утра акции компании дешевели почти на 5% — до 760 рублей. Индекс Мосбиржи снижается на 0,1%.

PPF Group продала через ускоренный сбор заявок 21 миллион акций Polymetal, или около 4,5% капитала компании, по цене 9,66 фунта за бумагу, что соответствует 767 рублям.