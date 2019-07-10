Рынок ОФЗ все еще не может определиться, что для него более значимо, – колебания настроений на внешних финансовых площадках (и, как следствие, курса рубля) или заряженность Банка России на более быстрое снижение ключевой ставки в ответ на мягкость данных по инфляции за июнь. В результате, последние 2 недели доходности гособлигаций находятся в режиме осцилляции, пусть и в относительно широком диапазоне.

Сегодняшний первичный аукцион, где инвесторам будут предложены до 20 млрд руб. 6.5-летней серии 26229, вряд ли станет значимым событием для рынка. Более интересен новостной поток из США после обеда.

Так, в 15:30 мск будет опубликован текст выступления главы ФРС США Дж.Пауэлла перед одним из комитетов Палаты представителей, само же выступление состоится в 17:00 – возможны реверансы в сторону все еще сильной экономической статистики и сравнительно меньших рисков от «торговой войны» с Китаем. Также в 17:00 в другом комитете Палаты представителей состоятся слушания, посвященные «усилиям США по борьбе с дезинформацией со стороны РФ». Насколько мы понимаем из текста выступлений спикеров, данные слушания касаются IT-стороны вопроса, не обсуждению каких-либо санкционных мер воздействия.

Денежный рынок

Начало нового периода усреднения привело к резкому изменению баланса между остатками на корсчетах и депозитах. Однодневные депозиты «тонкой настройки» от ЦБ, предложенные в понедельник и вторник, оказались востребованы участниками рынка, в результате объем накопленных на депозитах средств достиг 1.76 трлн руб., по состоянию на сегодняшнее утро, из которых 1.54 трлн руб. приходятся на срочные депозитные инструменты. Остатки на корсчетах снизились до 1.66 трлн руб.

На данном фоне аукцион Банка России по привлечению средств на недельный депозит выглядел весьма скромным – лимит был установлен лишь в объеме 0.9 трлн руб. и встретил спрос более 1.22 трлн руб. Мы полагаем, избыток средств сформировался на очень короткий период времени – уже на следующей неделе состоятся выплаты страховых взносов, и денежный рынок плавно перейдет к подготовке к налоговым выплатам конца месяца и накоплению остатков на корсчетах в целях усреднения. В этой связи, падение ставок фондирования заметно ниже ключевой ставки – Ruonia овернайт (6.99%), валютный своп овернайт (7.28%) – видится нам временным фактором.