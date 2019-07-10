МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики из-за разошедшейся с прогнозами статистики из КНР, а также на фоне сохранения неопределенности относительно монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 2915,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 1550,87 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,31%, до 28204,69 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,15%, до 21533,48 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 2508,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6689,8 пункта.

На настроение трейдеров оказывает влияние недавно опубликованные данные по статистике из Китая. Индекс цен производителей (PPI) в Китае в июне не изменился в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Кроме того, инвесторы рассчитывали получить некоторые сигналы о направлении дальнейшей политики ФРС США от главы регулятора Джерома Пауэлла (Jerome Powell) на его вчерашнем выступлении в Федеральном банке Бостона. Однако Пауэлл воздержался от заявлений, которые могли бы развеять возникшую напряженность. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем выступлении главы Федрезерва в Конгрессе, который состоится 10-11 июля.

Инвесторы продолжают ждать заседания ФРС, которое состоится в конце месяца и на котором будет принято решение по процентной ставке. "Мы по-прежнему уверены, что обстоятельства благоприятствуют сокращению на 25 базисных пункта", — сообщил агентству Рейтер старший экономист NatWest Markets в США Кевин Камминс (Kevin Cummins).