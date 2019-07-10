МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду днем, инвесторы продолжают ожидать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, надеясь получить подсказки о планах регулятора по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.34 мск курс евро к доллару рос до 1,122 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,9 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 97,4 пункта.

Позднее в среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит с докладом по монетарной политике в конгрессе США. Инвесторы ожидают дополнительной информации по планам регулятора по ставке после того, как сильная статистика по рынку труда ослабила ожидания по снижению ставки на 50 базисных пунктов. На данный момент эксперты прогнозируют, что ставка будет уменьшена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%.

"После сильной статистики по рабочим местам в США, председатель Пауэлл вряд ли обрисует столь же мрачную картину, которую сейчас закладывают в цену финансовые рынки", — считает валютный стратег MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол июньского заседания Федрезерва. Документ также может дать подсказку трейдерам по ожиданиям регулятора относительно экономики страны и монетарной политики.