МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Темпы роста мировых цен на нефть резко ускорились в среду днем на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, а также на риске шторма в Мексиканском заливе, который вынудил крупные компании начать эвакуацию персонала с нефтяных платформ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,26%, до 65,61 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,37%, до 59,2 доллара за баррель.

Участники торгов отыгрывают данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,08 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на решение ряда крупных нефтяных компаний эвакуировать сотрудников с платформ в Мексиканском заливе из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм позднее в среду или в четверг. В частности, как отмечает агентство Рейтер, компании Chevron, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и BHP Group Ltd вывозят персонал с 15 морских нефтяных платформ в Мексиканском заливе, на долю которого приходится примерно 17% добычи нефти в США объемом около 12 миллионов баррелей в день.

"Если предположить, что шторм приведет к эвакуации работников, то можно ожидать ограниченного краткосрочного воздействия (на цены — ред.), но, возможно, пока еще слишком рано говорить об этом", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell).