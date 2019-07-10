МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышался к доллару и евро, отыгрывая рост нефтяных котировок выше уровня 65 долларов за баррель сорта Brent.

Негативная динамика западных рынков сдерживает рост российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск снижался на 23 копейки — до 63,68 рубля, курс евро — на 14 копеек — до 71,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВВЕРХ

Рубль в среду повышался против доллара и в меньшей степени к евро на фоне попыток европейской валюты оттолкнуться вверх в рамках коррекции от отметки 1,12 доллара.

Внешний фон при этом сохраняется умеренно негативным, сигнализируя о слабом спросе на риск на фоне ожидания поступления сигналов от главы ФРС Джерома Пауэлла, который выступит в среду и четверг в конгрессе США.

Цена нефти марки Brent растет более чем на 2%, закрепляясь выше уровня 65 долларов за баррель. Поддержка приходит от данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

В итоге доллар и евро днем теряли против рубля 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти поднялась в район отметки 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основным событием для мировых рынков будет выступление главы ФРС и публикация текста последнего заседания регулятора США, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"До этого вряд ли глобально мы увидим сильные курсовые движения, поэтому основными для рубля по-прежнему будут локальные потоки ликвидности", — считает он.

Выступление Пауэлла чрезвычайно важно для понимания курса денежно-кредитной политики ФРС и может существенно повлиять на ожидания рынка, считает Анна Полиенко из банка "Санкт-Петербург".

"Так, если рынок убедится, что ФРС понизит процентную ставку на заседании в июле, доллар может несколько ослабеть, что окажет поддержку валютам развивающихся стран и рублю, в частности", — добавила она.

Избыток рублевой ликвидности сформировался на очень короткий период времени – уже на следующей неделе состоятся выплаты страховых взносов, и денежный рынок плавно войдет в подготовку к налоговым выплатам конца месяца и накоплению остатков на корсчетах в целях усреднения, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка, говоря о факторах курсообразования рубля.