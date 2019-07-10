МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду снижался по индексам на фоне негативной динамики западных биржевых рынков, говорят трейдеры.

Рост рубля к доллару обуславливает сдержанное понижение долларового индекса РТС.

К 14.08 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,2%, до 2817 пунктов, долларовый индекс РТС — в пределах 0,1%, до 1394 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

СЛЕГКА ВНИЗ

Российский фондовый рынок в среду теряет позиции, отыгрывая внешний умеренно-негативный фон. Он сигнализирует о слабом спросе на риск на фоне ожидания поступления сигналов от главы ФРС США Джерома Пауэлла, который выступит сегодня и завтра в Конгрессе США.

С другой стороны, рынок нефти растет (+2,3%, до 65,7 доллара за баррель марки Brent), оказывая поддержку российским акциям. Поддержка нефтяным котировкам, в свою очередь, приходит от данных американского института нефти API о снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее.

По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

В лидерах снижения сегодня — акции Polymetal (-4,5%), дешевеющие после продажи PPF Group 4,5% акций компании с дисконтом к рынку.

Также снижаются в цене префы "Транснефти" (-2%), акции "Алросы" (-1,3%), "Фосагро" (-1,2%). Дорожают акции ЛСР (+3%), АФК "Система" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,1%), "Яндекса" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС удерживаются выше поддержек 2810 и 1390 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Быкам" стоит насторожиться, если индексы уйдут ниже 2780 и 1380 пунктов соответственно. Сопротивлениями росту рынка, в свою очередь, выступают отметки 2850 и 1415 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС", — оценила она.

Учитывая, что на российском рынке все еще присутствует стабильный спрос на акции, в ближайшие сессии возможна еще одна попытка обновления установленных на прошлой неделе рекордных уровней по биржевым индексам РФ, оценивают аналитики компании БКС.

"Однако российский рынок сохранит высокую чувствительность к внешним драйверам и вероятность более глубокой нисходящей коррекции также остается высокой", — полагают эксперты.