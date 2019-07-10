МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое увеличило вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,55%, до 26930,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 8196,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 2994,91 пункта.

Участники торгов отыгрывают выступление Пауэлла, в рамках которого он заявил, что экономические перспективы США не улучшились в последние недели, что указывает на вероятную готовность ФРС снизить базовую краткосрочную процентную ставку.

"Экономические перспективы не улучшились в последние недели, и это говорит о снижении ставки на заседании ФРС 30-31 июля", — считает аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Старший инвестспециалист Independent Advisor Alliance Крис Закарелли (Chris Zaccarelli) также считает, что высказывания Пауэлла показали важность снижения ставки, несмотря на хорошие данные по рабочим местам в США, "многие его (Джерома Пауэлла — ред.) цитаты гораздо больше о смягчении", добавляет агентство.