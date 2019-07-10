МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,35 доллара, или на 0,52%, до 1407,85 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,14%, до 15,168 доллара за унцию.

Цена на драгоценный металл растет после выступления Пауэлла, который отметил, что показатели глобального роста не улучшились "что вызывает обеспокоенность тем, что слабость мировой экономики продолжит влиять на экономику США".

"Пауэлл сделал достаточно для того, чтобы убедить трейдеров в том, что он не закрывает дверь, а оставляет ее приоткрытой в отношении снижения ставок, ссылаясь на слабую экономику, рост бизнеса и стагнацию экономического роста", — сказал старший аналитик рынка OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam) агентству Рейтер.

Инвесторы вместе с этим продолжают ожидать данные инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики ожидают, что в годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 1,6% с 1,8% в мае, а в месячном — не изменилась после роста на 0,1% месяцем ранее. Инфляция оказывает влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото.