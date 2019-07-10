МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером усилил рост к доллару и евро, отыгрывая активизацию спроса на рисковые активы после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, говорят эксперты.

Уверенный рост нефтяных котировок – на 3%, выше уровня 66 долларов за баррель сорта Brent — поддержал укрепление российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.49 мск снижался на 75 копеек, до 63,17 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 71,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – УВЕРЕННЫЙ РОСТ БЛАГОДАРЯ ФРС

Рубль в среду к вечеру усилил рост против доллара и евро на фоне усиления спроса инвесторов на рисковые активы. Этому поспособствовали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что перспективы американской экономики в последние несколько недель не улучшились.

Данное признание сигнализирует о том, что Центральный банк может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдет позднее в текущем месяце.

На фоне подтверждения надежд инвесторов на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) рисковые активы стали расти в цене: фондовые индексы вышли в плюс, пошли к рост валюты развивающихся рынков, евро на форексе корректируется вверх – в район отметки 1,125 доллара.

Рынок нефти вечером уверенно растет (+3% до 66,1 доллара за баррель марки Brent). Поддержка приходит от данных американского института нефти API о снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются. Кроме того, прогнозы шторма в Мексиканском заливе привели к эвакуации крупными компаниями персонала с нефтяных платформ. Наконец, подтверждение мягкой позиции ФРС США в вопросе ДКП усиливает спрос на нефть.

В итоге доллар и евро вечером теряли против рубля 0,6-1,1%. Рублевая цена нефти поднялась выше отметки 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар скатился к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов июня, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Под конец дня "медведи" предпринимают активные попытки его пробоя вниз. В случае, если им это удастся, вырастет вероятность сползания американской валюты в район 62,5 рубля", — сказал он.

Впрочем, несмотря на комментарии главы ФРС, поддержавшие аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках, не стоит забывать, что по сути рынки лишь получили очередное подтверждение своих ожиданий по снижению в конце июля ставки на 25 базисных пунктов, что в целом уже заложено в котировки, поэтому коррекция доллара вниз может оказаться лишь краткосрочной, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".